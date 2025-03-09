"У Тюкавина нет равноценной замены в "Динамо"? А кто был лучшим игроком чемпионата в прошлом году? Получается, что лучше него нет", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
Центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок колена в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). В минувший четверг, 6 марта, футболист был прооперирован в Германии. В ближайшие дни он должен вернуться в России, где продолжит восстановление. Сообщалось, что форвард сборной России пропустил около полугода.
В "Динамо" заявили, что у Тюкавина нет равноценной замены в команде
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал травму форварда Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"