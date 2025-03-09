"Не хочу сглазить, вы сами всё видите, что команда показывает хорошую и смотрибельную игру. Нам приятно играть в этот футбол, а вам, думаю, приятно на него смотреть. Дай бог, чтобы так дальше было. С такой игрой "Ахмат" может остаться в РПЛ. Но опять же, чтобы она была, нужно, чтобы совпадало много факторов", - цитирует Уткина "Чемпионат".
После 20-ти сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 17-ю набранными очками. В 20-м туре чемпионата России грозненцы сыграли вничью на выезде с московским "Локомотивом" 1:1. Забитыми мячами отметились: Батраков и Самородов.
Команде Сергея Ташуева предстоит сыграть на выезде с подмосковными "Химками" в 21-м туре российского чемпионата. Грозненцы проведут выездную встречу с "Краснодаром" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Даниил Уткин: с такой игрой "Ахмат" может остаться в РПЛ
Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин высказался об игре грозненского клуба.
Фото: ФК "Ахмат"