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Колосков: Вендел не определяющий игрок, от которого всё зависит

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможное влияние отсутствия полузащитника «Зенита» Вендела в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака».
Фото: ФК "Зенит"
«Вендел фигура, безусловно, значимая и знаковая для «Зенита». В первом матче против ЦСКА мы видели, что без него было тяжеловато. С Венделом совсем другая игра.

Он не определяющий игрок, от которого всё зависит. Вендел просто один из надёжных, хороших футболистов, которые дополняют игру команды. Взаимопонимание у Вендела со всеми хорошее, но это не какая-то значимая потеря. У «Зенита» достаточно много футболистов, в том числе и приобретённых, которые могут нивелировать потерю», — цитирует Колоскова Metaratings.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 11 результативных передач. Зимой стало известно, что 27-летний полузащитник покинет команду по окончании сезона и перейдет в «Ботафого» за 20 миллионов евро. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.

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