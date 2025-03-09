Колосков: Вендел не определяющий игрок, от которого всё зависит

«Вендел фигура, безусловно, значимая и знаковая для «Зенита». В первом матче против ЦСКА мы видели, что без него было тяжеловато. С Венделом совсем другая игра.
Он не определяющий игрок, от которого всё зависит. Вендел просто один из надёжных, хороших футболистов, которые дополняют игру команды. Взаимопонимание у Вендела со всеми хорошее, но это не какая-то значимая потеря. У «Зенита» достаточно много футболистов, в том числе и приобретённых, которые могут нивелировать потерю», — цитирует Колоскова Metaratings.
В текущем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 11 результативных передач. Зимой стало известно, что 27-летний полузащитник покинет команду по окончании сезона и перейдет в «Ботафого» за 20 миллионов евро. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.