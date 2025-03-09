Спортдир "Акрона": Дзюба играет ключевую роль в сегодняшнем успехе клуба

Спортивный директор «Акрона» высказался о рекорде Артёма Дзюбы и важности его роли в текущем успехе команды.

Фото: ФК "Акрон"

— Какие общие ощущения от матча и от рекорда Дзюбы?



— Очень приятные ощущения, Артёма поздравляем, поздравляем всю команду. Это важная победа для нас в погоне за сохранением в РПЛ.



— Недавно появились слова владельца «Кайрата», что он готов видеть Дзюбу у себя. Ведутся ли переговоры с Артёмом уже о продлении контракта?



— Всему свое время, все узнаете, пока не готов комментировать.



— Можно ли сказать, что подписание контракта с Дзюбой — одно из лучших ваших решений?



— Безусловно, Артём ключевую роль играет в сегодняшнем успехе «Акрона» и можно назвать его подписание знаковым для клуба.



Иван Долинин, Rusfootball.info