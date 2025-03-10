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Сёмин: Дзюба уступает Кержакову — Александру было труднее забивать

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин отреагировал на рекордный гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Дзюба уступает Кержакову во многих моментах. Александр сыграл больше матчей за сборную, играл в "Севилье", в более статусных клубах, чем Дзюба. Но у Кержакова своё время, а у Артёма — своё. Голы ведь никто не квалифицировал, в каких матчах они были, официально — забито и забито. На мой взгляд, Кержакову было труднее забивать", - приводит слова Сёмина "Чемпионат".

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с самарским "Крыльями Советов" забил гол на 9-й минуте. Этот гол стал 234-м в карьере 36-летнего форварда, благодаря чему он обошёл в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола бывшего нападающего "Зенита", "Динамо", "Севильи" и сборной России Александра Кержакова, который завершил карьеру в 2017 году.

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