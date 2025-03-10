«Удаление Вендела. Знаете, здесь применима такая фраза: «понять можно, но оправдать — нельзя». Ну существуют же правила... Вендел не имел права показывать такой жест. Все равно его нужно наказать. Мне кажется, справедливее всего было бы дисквалифицировать бразильца по схеме — 1+1. То есть, игру со «Спартаком», по идее, он должен пропустить. А вторая единичка — условная дисквалификация», — цитирует Орлова «СЭ».
В текущем сезоне Вендел принял участие в 20 матчах во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Уже известно, что после завершения сезона он покинет сине-бело-голубых и перейдёт в «Ботафого» за 20 миллионов евро.
16 марта «Зенит» встретится со «Спартаком» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги на домашней арене москвичей — «Лукойл Арене».
Орлов — об удалении Вендела: понять можно, но оправдать — нельзя
Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Вендел не может быть оправдан за оскорбительный жест в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).
Фото: ФК "Зенит"