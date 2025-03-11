"После игры с "Крыльями Советов" праздновали рекорд Дзюбы всей раздевалкой, кидали его на руках. Потолок он не разбил, но надо признаться, что мы его немножко уронили. Мы ему не дарили никаких подарков, но президент клуба вручил Артему футболку с его изображением", - поделился Джурасович.
"Акрон" одержал уверенную победу в матче 20-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (2:0). Один из голов забил надающий команды Артём Дзюба. Этот гол стал для форварда 234-м в профессиональной карьере, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив бывшего футболиста "Зенита" и "Динамо" Александра Кержакова.
Источник: "РБ Спорт"
Джурасович: подбрасывали Дзюбу в раздевалке "Акрона", мы его немножко уронили
Хавбек "Акрона" Алекса Джурасович рассказал, как команда отпраздновала рекорд нападающего Артёма Дзюбы по голам в российском футболе.
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте