"Очевидно, что Альба ничего не ломал в "Ростове", поэтому пока испанец идёт по стопам Карпина. У "Ростова" была хорошая игра с "Динамо", а "Оренбург" вообще донор очков для всех клубов РПЛ. Им будет сложно выбраться из этой ситуации. Если Альба останется дальше, произойдут трансферы и пройдут сборы, будет конкретно видна его работа", - поделился Дьяков.
Российский тренер Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" 25 февраля. Его место занял испанский специалист Джонатан Альба, который ранее работал в клубе в качестве аналитика. В первых двух матчах под управлением Альбы жёлто-синие набрали четыре очка. В 19-м туре "Ростов" сыграл вничью с московским "Динамо" (1:1), а в 20-м туре одолел "Оренбург".
За 10 туров до конца чемпионата "Ростов" занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место. В активе команды 30 очков в 20 матчах. "Оренбург" имеет на своём счету всего восемь очков и занимает последнее место. Отставание от зоны стыковых матчей составляет девять очков.
Источник: "Чемпионат"
Дьяков: Альба в "Ростове" идёт по стопам Карпина, а "Оренбург" вообще донор очков для всех клубов РПЛ
Бывший защитник "Ростова" Виталий Дьяков прокомментировал работу испанского главного тренера команды Джонатана Альбы на старте весенней части РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург" ВКонтакте