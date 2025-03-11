"Интересно наблюдать за работой Шатова в "Урале". Он достаточно молодой тренер, поэтому будет интересно посмотреть за его подходом к игре. У него есть характер, опыт за плечами и его уважают в команде. Поэтому "Урал" выйдет в РПЛ", - поделился Сапета.
Олег Шатов возглавил "Урал" 6 ноября 2024 года. 34-летний специалист продолжает руководить командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Под управлением Шатова "Урал" провёл шесть матчей в Первой лиге и один - в Кубке России. Команда одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
В турнирной таблице Первой лиги "Урал" занимает пятое место с 38 очками в 23 матчах. Отставание от зоны прямого выхода в РПЛ составляет шесть очков, от зоны стыковых матчей - два очка.
Источник: Metaratings
Сапета: "Урал" выйдет в РПЛ. У Шатова есть характер, его уважают в команде
Экс-полузащитник "Урала" и "Динамо" Александр Сапета высказался о работе бывшего игрока сборной России Олега Шатова в качестве главного тренера екатеринбургского клуба.
Фото: ФК "Урал" ВКонтакте