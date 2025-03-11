По информации Карпова всё, что действительно имело место, — это обмен мнениями между одним из скаутов «Спартака» и агентом Маньяковым, который представляет не только Кисляка, но и других игроков, таких как Денисов, Зорин и Фомин. Однако это не может считаться реальным интересом. Если воспринимать это как таковой, то можно сказать, что каждый клуб интересуется всем.
У Кисляка в ЦСКА контракт до 2028 года, и в соглашении нет отступных. В клубе его ценят, и трудно представить, какую сумму армейцы могут запросить за его трансфер, если вообще будут готовы его отпустить. Однако сам игрок не планирует покидать родную команду.
Источник в «Спартаке» подтвердил, что клуб не проявляет серьезного интереса к Кисляку, понимая низкую вероятность такого трансфера. Таким образом, слухи о переговорах оказались преувеличенными.
Карпов: "Спартак" не проявляет интереса к Кисляку: клуб фокусируется на других вариантах для центра поля
Фото: ФК ЦСКА