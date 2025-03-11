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Веллитон - о Венделе: у меня тоже были ситуации, когда я сталкивался с расизмом

Экс-игрок "Спартака" Веллитон высказался о расизме в футболе.
Фото: ФК "Зенит"
"У меня тоже были ситуации, когда я сталкивался с расизмом в футболе. Очень грустно, что такие вещи происходят", - цитирует Веллитона "СЭ".

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0. Полузащитник гостей Вендел был удален за демонстрирование нецензурного жеста. После матча главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что у клуба есть доказательства проявления расизма в адрес бразильского полузащитника.

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