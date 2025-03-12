«Ну, скажем так, в матче со «Спартаком» на зимнем турнире в ОАЭ он был гораздо сильнее и лучше. Я думаю, что пропуск каких-то тренировок сказывается. Он может и должен сильнее играть», — заявил Радимов «РБ Спорт».
Луис Энрике стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно, перейдя в клуб за 33 миллиона евро. В матче против «Факела» 24-летний вингер дебютировал за сине-бело-голубых, но не смог отличиться результативными действиями.
В финале Зимнего Кубка РПЛ, который проходил против «Спартака», Луис Энрике вышел на поле в стартовом составе и отметился голом. Следующий матч в Российской Премьер-Лиге «Зенит» сыграет со «Спартаком» 16 марта.
Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.
Радимов: в матче со "Спартаком" на зимнем турнире в ОАЭ Луис Энрике выглядел гораздо сильнее и лучше
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил дебют бразильского вингера Луиса Энрике за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"