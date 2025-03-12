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Кордоба: стать капитаном после ухода Сперцяна? Меня это привлекает, мне не интересна повязка

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба высказался о роли капитана.
Фото: ФК "Краснодар"
"Стать капитаном после ухода Сперцяна? Меня это привлекает, мне не интересна повязка капитана. Для меня важно, чтобы вся команда продолжила выступать хорошо и добивалась результата. Повязку можно отдать кому угодно в команде, я продолжу упорно работать независимо от этого", - цитирует Кордобу "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 10 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего форварда в 14 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Вчера, 11-го марта, команда Мурада Мусаева вылетела из розыгрыша Кубка России, уступив в 1/4 финала Пути регионов грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. После 20-ти сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками.

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