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Синицын: может, вылет из Кубка России пойдет "Краснодару" на пользу в борьбе за чемпионство

Бывший российский футболист Андрей Синицын высказался о вылете "Краснодара" из Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"
"Вылет из Кубка — негативный опыт, плохой результат для "Краснодара". Но он должен пойти во благо. Это научит команду, что надо выкладываться, чтобы бороться за что-то. Особенно в Кубке, где всё решает один матч. Может, это пойдёт на пользу и в борьбе за чемпионство. Хотелось бы в это верить", - цитирует Синицына "Чемпионат".

Вчера, 11-го марта, "Краснодар" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились: Джон Кордоба и Бернард Бериша (дубль). Напомним, что действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".

После 20-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Грозненцы занимают 14-е место с 17-ю очками в своем активе. В 21-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с "Ростовом".

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