«Это была одна из самых сложных сделок. Переговоры шли полтора месяца. Кастаньо не был игроком основы, поэтому получить за него более 13 млн евро, потратив в районе 7 млн долларов…Понятно, что часть денег пойдёт в мексиканский клуб "Крус Асуль", но всё равно это отличные деньги за игрока, который не был основным. Руководители приняли правильное решение", - приводит слова Лепсая "Чемпионат".
Кевин Кастаньо был игроком футбольного клуба "Краснодар" с января 2024 года. На счету опорного полузащитника в составе "быков" участие в 32 официальных матчах, 1 забитый гол, 4 голевые передачи, 4 жёлтые карточки. Его соглашение с краснодарцами было рассчитано на срок до 30 июня 2028 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
Посредник при переговорах назвал сумму трансфера Кастаньо из "Краснодара" в "Ривер Плейт"
Спортивный менеджер Тимур Лепсая, который принимал участие в переговорах по переходу опорного полузащитника "Краснодара" Кевина Кастаньо в аргентинский "Ривер Плейт", прокомментировал их ход.
Фото: ФК "Краснодар"