"Это уже закрытая страница, Карпин давно вызвал бы Артема, если бы хотел. Дзюба уже находится на закате карьеры, он сборной в будущем не поможет. Вызвать ради рекорда? Сборная России — это не шоу Дзюбы, Артему стоит забыть про это", - приводит слова Гладилина "РБ Спорт".
Ранее 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба рассказал о своем желании провести прощальный матч в составе сборной России. В последний раз форвард играл в национальной команде летом 2021 года.
На данный момент Дзюба делит с Александром Кержаковым звание лучшего бомбардира в истории сборной России - у них обоих по 30 забитых голов. Следовательно, следующий гол Дзюбы станет рекордным, и футболист единолично возглавит список лучших бомбардиров в истории национальной команды.
Гладилин: сборная России — это не шоу Дзюбы, Артему стоит забыть про это
Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин поделился своим мнением о возможном возвращении нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"