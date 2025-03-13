"В Ростове-на-Дону у него было очень жесткое столкновение с Николаем Комличенко, а после вчерашнего матча он почувствовал дискомфорт в коленном суставе. По итогам двух последних матчей у него есть небольшое повреждение. Ему нужна эта пауза на сборную, чтобы восстановиться перед продолжением чемпионата России", - приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.
13 марта был объявлен окончательный список, составленный из 31 футболиста, которые получили вызов в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, запланированном на март 2025 года. В частности, было вызвано 4 вратаря: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Евгений Латышонок ("Зенит"), Александр Максименко ("Спартак"), Евгений Ставер ("Рубин").
Кафанов рассказал, почему Лунёв не получил вызов в сборную России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал отсутствие в окончательном составе национальной команды вратаря московского "Динамо" Андрея Лунева.
Фото: ФК "Динамо" Москва