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Кафанов рассказал, почему Лунёв не получил вызов в сборную России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал отсутствие в окончательном составе национальной команды вратаря московского "Динамо" Андрея Лунева.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В Ростове-на-Дону у него было очень жесткое столкновение с Николаем Комличенко, а после вчерашнего матча он почувствовал дискомфорт в коленном суставе. По итогам двух последних матчей у него есть небольшое повреждение. Ему нужна эта пауза на сборную, чтобы восстановиться перед продолжением чемпионата России", - приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

13 марта был объявлен окончательный список, составленный из 31 футболиста, которые получили вызов в сборную России для участия в учебно-тренировочном сборе, запланированном на март 2025 года. В частности, было вызвано 4 вратаря: Станислав Агкацев ("Краснодар"), Евгений Латышонок ("Зенит"), Александр Максименко ("Спартак"), Евгений Ставер ("Рубин").

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