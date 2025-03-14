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Акинфеев: могу побыть в другой стране максимум месяц, потом тянет обратно на Родину

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился, что никогда не стремился жить за границей.
Фото: IMAGO
«Я давно живу за городом и больше люблю природу, наши леса. Это как в древних русских сказках: леса, поля, пшеницу сеять. Нутром я очень русский человек: могу побыть в другой стране максимум месяц — и даже в это время меня будет тянуть обратно. Я никогда не хотел жить, например, в бесспорно шикарной Барселоне — меня там хватило на три-четыре дня, сразу потянуло к родной земле», — цитирует Акинфеева «Афиша Daily».

Игорь Акинфеев выступает за первую команду ЦСКА с 2003 года. Он шесть раз становился чемпионом Российской Премьер-Лиги, семь раз — обладателем Кубка России, а также в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. В 2013 году его признали лучшим футболистом года в России.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл 19 матчей в РПЛ, и в девяти из них его ворота остались неприкосновенными. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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