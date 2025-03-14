"Возможность побить ещё один рекорд — это же хорошо. Дзюба имеет на это моральное право — ведь столько голов уже забил за сборную. По спортивному принципу он заслужил этот вызов. Они сейчас с Овечкиным друг за другом следят, переписываются. Это хорошо. Почему не помочь Овечкину и Дзюбе стать рекордсменами? Они же достойны этого как спортсмены", - приводит слова Орлова "Чемпионат".
Накануне 36-летний нападающий получил вызов в сборную России для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе, на время которого запланировано проведение двух товарищеских матчей - с командами Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).
На данный момент Дзюба вместе с Александром Кержаковым, который уже завершил карьеру профессионального футболиста, делит звание лучшего бомбардира в истории сборной России по футболу - у обоих форвардов на данный момент по 30 забитых мячей в составе национальной команды.
Орлов: почему не помочь Овечкину и Дзюбе стать рекордсменами? Они достойны этого
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал вызов в сборную России нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: ВК "Зенит"