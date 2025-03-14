Это следует из материалов дела, которые были опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. При этом первоначальные требования футболиста заключались в получении более 12,5 миллионов рублей. Ранее бывший капитан сборной России отсудил у застройщика 3,9 миллиона рублей за шесть квартир, которые не были подготовлены в установленный срок.
В текущем сезоне Георгий Джикия выступает в составе подмосковных "Химок". На данный момент на его счету 10 появлений на поле в официальных матчах, в которые результативными действиями не отметился и получил 2 желтые карточки.
Источник: "Матч ТВ"
Джикия отсудил у застройщика более 2,5 млн рублей за устранение недостатков в квартирах,
Центральный защитник подмосковных "Химок" Георгий Джикия по итогам судебного разбирательства должен получить у застройщика более 2,5 млн рублей за устранение недостатков в квартирах.
Фото: ФК "Химки"