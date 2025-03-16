"Конечно, ближе игра Сперцяна. Я просто давно знаю Эдика. Также мой агент к нему имел какое-то отношение, консультировал его родителей в своё время. Но главное — мне симпатичен его стиль игры. Вендела поставлю на второе место. Барко мне вообще не нравится, хотя его результативность впечатляет", - цитирует Широкова "Чемпионат".
В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего армянина в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
На счету Эсекьеля Барко 25 выходов на поле за московский "Спартак", 10 забитых голов и 6 голевых передач. Согласно версии интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего аргентинца оценивается в 14 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми истекает летом 2027 года.
Вендел в этом сезоне провел за петербургский "Зенит" 20 матчей и отметился в них 2-мя забитыми мячами и 11-ю голевыми передачами. Рыночная стоимость 27-летнего бразильца, по версии Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро, в летнее трансферное окно полузащитник перейдет в бразильский "Ботафого".
Широков: мне ближе игра Сперцяна, чем Вендела, а Барко вообще не нравится
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался об игре ведущих полузащитников в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"