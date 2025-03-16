«Я волнуюсь, как и всегда, но ради таких игр всё и существует. Я пошутил в разговоре с ребятами перед матчем, сказав, что им в такой игре абсолютно не нужен тренер. Достаточно выйти на поле, повернуться, увидеть толпу, почувствовать поддержку трибун, этот матч — и всё будет хорошо», — заявил Станкович «Матч ТВ».
В первом круге РПЛ в матче между «Зенитом» и «Спартаком» не было забито ни одного мяча.
Последний раз «Спартак» одерживал домашнюю победу над «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге в 2017 году, когда командой руководил Массимо Каррера. Тогда встреча завершилась со счётом 3:1.
«Зенит» и «Спартак» занимают соседние позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, расположившись на втором и третьем местах соответственно, набрав 43 и 40 очков.
Станкович — перед матчем с "Зенитом": в такой игре абсолютно не нужен тренер
Фото: ФК "Спартак"