«Краснодар» победил в южном дерби и укрепляет свои позиции в борьбе за чемпионство

Кадровые потери и расстановка
Быки приехали в Ростов без двух лидеров – по прежнему травмированы Эдуард Сперцян и Виктор Тормена. Без Сперцяна тройку полузащитников ожидаемо образовали Ленини, Черников и Кривцов, а главной неожиданностью стало появление в старте ветерана Петрова. В остальном это был привычный «Краснодар» со ставкой на контроль мяча в 4-3-3.
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба выпустил на первый тайм оптимальный состав с оборонительным настроем – хозяева отдали мяч и выстраивались в схему с тремя центральными защитниками в компактом среднем блоке. Решение в атаке в пользу Егора Голенкова, а не Роналдо можно объяснить низкорослой парой центральных защитников «Краснодара» – и Кайо и Коста ниже 185 сантиметров. «Ростов» делал ставку ну пару Голенков-Комличенко в верховых единоборствах.
Осторожный первый тайм
Первый тайм прошел почти без моментов. «Краснодар» взял мяч под контроль, но их владение ограничивалось стерильным перекатом от защитника к защитнику с фланга на фланг. Не хватало креатива в центре поля, комбинационных атак с проникающими передачами. Это частично объясняется отсутствием главного креативщика Сперцяна. В проигранном кубковом матче против «Ахмата» была похожая проблема.
Затяжное владение чаще всего заканчивалось дальним забросом в сторону Кордобы, что ни к чему не приводило. Колумбиец выиграл лишь 2 верховых единоборства из 10. «Ростов» комфортно оборонялся в таком сценарии. Хозяева в свою очередь отвечали редкими выпадами, а самый опасный момент тайма пришел со стандарта – сыграло преимущество в росте ростовчан. Сначала поборолся Осипенко, затем Голенков сделал скидку на Комличенко, тот нанес удар головой с близкого расстояния – спас Агкацев.
«Ростов» изменил рисунок игры во втором тайме, был лучше, но пропустил
Второй тайм пошел совсем по другому сценарию. «Ростов» стал смелее, начали выше прессинговать и практически выровняли процент владения мячом. По моментам команда Альбы тоже имела преимущество. Был и отмененный в ворота «Краснодара» гол – забил Мохеби, но в единоборстве ранее Комличенко сфолил. Затем Егор Голенков пробил головой в штангу. «Ростов» имел больше моментов, но «Краснодар» показал лучшую в реализацию. Вышедший на замену Мозес Кобнан забил блестящим ударом из-за штрафной.
«Краснодар» забрал важные три очка в сложном матче и становится единоличным лидером чемпионата после двадцати одного тура. Но болельщикам «Ростова» можно смотреть в будущее с оптимизмом. Альба пока что справляется со своей работой не хуже Карпина, «Ростов» одна из самых привлекательных команд лиги после зимней паузы. А если есть игра, то и результаты придут.
Фото: ФК «Ростов», ФК «Краснодар»