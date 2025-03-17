Егор Титов: сегодня "Спартак" никак не слабее "Зенита"

"Они ставят максимальные задачи — выиграть чемпионство и Кубок. Да, без Лиги чемпионов. Но назвать "Зенит" слабым нельзя. Это команда, которая опять претендует на чемпионство. Не комплимент, а данность, что "Спартак" сегодня никак не слабее "Зенита". В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном был "Зенит", - приводит слова Титова "Чемпионат".
Накануне петербургский "Зенит" в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Спартаком" потерпел поражение со счётом 1:2. После этой встречи сине-бело-голубые с 43-я очками опустились на третье место в турнирной таблице чемпионата России, пропустив красно-белых вперед за счёт дополнительных показателей. Отставание от промежуточного лидера РПЛ - "Краснодара" - составляет 3 очка.
Напомним, "Зенит" является действующим чемпионом страны - команда Сергея Семака выигрывала золотые медали последние шесть сезонов подряд. В следующем туре петербуржцы 30 марта на своем поле сыграют против казанского "Рубина".