"Тебе дают 10-15 минут, ты хотя бы эти минуты поборись. Если что-то не получается, сломай кого-то, характер прояви. Я вообще не видел, что он вышел на поле. Я думаю, что он вышел на поле, чтобы пообниматься и поздравить игроков "Спартака". На месте Семака, чтобы остальным показать характер, я бы отправил Соболева в "Зенит-2", - сказал Гурцкая в выпуске "Это футбол, брат!" [цитата по Sports].
16 марта в Москве на стадионе "Лукойл Арена" состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Спартак" на своем поле принимал петербургский "Зенит". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1 (на гол Луиса Энрике хозяева ответили дублем Кристофера Мартинса).
Нападающий "Зенита" Александр Соболев не попал в стартовый состав команды, но вышел на замену на 79-й минуте вместо Густаво Мантуана. Однако за отведенное время 28-летний форвард не отметился результативными действиями. Для него этот матч стал 20-м в составе "Зенита", на его счету 2 забитых гола и 1 голевая передача.
Гурцкая: отправил бы Соболева в "Зенит-2" - вчера он вышел, чтобы поздравить игроков "Спартака"
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился своим мнением об игре нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"