"Меня удивило интервью Семака. Семак сказал, что функционально ему непонятно, что с игроками, почему такое состояние. Ну а нам-то откуда знать? Это он нам должен рассказать, почему так! А для них это тоже загадка. Почему не хватает свежести? Кто ответит на этот вопрос? Если тренер говорит! Он как бы разоблачает сам себя", - сказал Орлов в эфире радио "Зенит" [цитата по Sport24].
16 марта петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком проводил матч 21-го тура чемпионата России сезона-2024/25 с московским "Спартаком" и потерпел поражение со счётом 1:2. У хозяев дважды отличился хавбек Кристофер Мартинс, а у гостей единственный гол забил нападающий Луис Энрике.
После этого поражения сине-бело-голубые, у которых в активе осталось 43 очка, в турнирной таблице пропустили вперёд "Спартак" и опустились на третье место. В следующем туре "Зенит" 30 марта на своём поле встретятся с казанским "Рубином".
Орлов: удивило интервью Семака после матча со "Спартаком" - он разоблачает сам себя
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал интервью главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака после матча 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"