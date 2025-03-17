"Сейчас будут говорить, что без Вендела "Зениту" хана. Но что тогда Семак за тренер, раз не может заменить одного выбывшего игрока?Посмотрите на скамейку "Зенита" – она сумасшедшая, футболистов вагон на ней. Судя по трансферам "Зенита" и по разговорам, там человек 40 где-то в команде. И Вендел не является сегодня для "Зенита" основополагающим игроком", - приводит слова Стипиди "Евро-Футбол.Ру".
Петербургский "Зенит" в минувшее воскресенье в Москве проводил матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 против московского "Спартака" и потерпел поражение со счётом 1:2.
В игре не смог принять участие бразильский полузащитник Вендел, который был дисквалифицирован в связи с полученной в прошлом туре красной карточкой. При этом хавбек в начале июня покинет петербургский клуб и станет игроком бразильского "Ботафого".
В результате поражения "Зенит" опустился на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед московский "Спартак" (у команд одинаковое количество очков - по 43 - но красно-белые находятся впереди по дополнительным показателям). Текущим лидером чемпионата является футбольный клуб "Краснодар" (46 очков).
Стипиди: что Семак за тренер, раз не может заменить Вендела?
Футбольный функционер Павел Стипиди прокомментировал поражение петербургского "Зенита" в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"