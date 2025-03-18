"Могу сказать, что по предварительной договоренности с Валерием Георгиевичем (Карпиным) хотелось бы увидеть Сашу Максименко в стартовом составе с Замбией, а Женю Латышонка — с Гренадой. Хотим дать сыграть по тайму всем вратарям, раз уже все приехали в расположение сборной и очень хорошо проводят чемпионат", - приводит слова Кафанова "Матч ТВ".
Сборная России по футболу запланировала проведение на московском стадионе "ВТБ Арена" во время мартовского учебно-тренировочного сбора двух товарищеских матчей. 19 марта состоится встреча против сборной Гренады, а 25 марта пройдёт матч со сборной Замбии (оба раза стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени).
На данный сбор было вызвано четыре вратаря: Александр Максименко (московский "Спартак"), Евгений Латышонок (петербургский "Зенит"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Евгений Ставер (казанский "Рубин").
В сборной России сообщили, кто из вратарей начнут матчи против Гренады и Замбии
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил, кто займёт место в воротах национальной команды в товарищеских матчах против Гренады и Замбии.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу