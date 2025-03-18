"Некоторое время назад у меня была несколько иная точка зрения по поводу того, как будет разворачиваться борьба за чемпионство, но после того, как прошло несколько туров, я думаю, что золото возьмёт "Спартак". Он сейчас выглядит просто очень здорово. Более того, он сейчас в такой форме, что мог бы блестяще играть в еврокубках, если бы мы там выступали", - приводит слова Пономарёва "Матч ТВ".
Московский "Спартак", главным тренером которого является сербский специалист Деян Станокович, после 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 имеет в своём активе 43 очка, которые позволяют красно-белым на данный момент занимать второе место в турнирной таблице. Отставание столичной команды от промежуточного лидера - футбольного клуба "Краснодар" - в настоящее время составляет 3 очка.
В следующем туре "Спартак" 30 марта в Грозном проведёт матч против местного "Ахмата".
Пономарёв: золото возьмёт "Спартак", он мог бы и в еврокубках блестяще играть
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы московского "Спартака" на завоевание в текущем сезоне золотых медалей чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Спартак"