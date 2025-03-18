"Мяч летит полчаса, человек обязан подстраиваться под него. Он понимает, что рискует таким своим движением. Ты должен убирать руки, тем более ты оттолкнул чуть-чуть Дзюбу, чтобы принять мяч, но принимаешь руками. Почему не пенальти? Это вопрос", - приводит слова Николаева "Матч ТВ".
Тольяттинский "Акрон" и московский ЦСКА 16 марта встречались друг с другом в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой "армейцев" со счётом 2:1.
Описываемый эпизод произошёл на 6-й минуте матча. Хозяева совершили заброс в штрафную площадь москвичей на нападающего Артема Дзюбу, после чего форвард показал, что мяч попал в руку центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
Экс-арбитр Николаев считает, что судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Акроном"
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил решение главного судьи матча "Акрон" - ЦСКА не назначать пенальти в ворота "армейцев".
Фото: ФК "Акрон"