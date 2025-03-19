"Досады из-за того, что Артем может побить рекорд, нет. Думаю, он точно побьет. Любой рекорд рано или поздно побивают. Я спокойно принимаю это", - цитирует Кержакова Sport24.
Напомним, что ранее нападающий Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в своей карьере. Форвард получил вызов на мартовские сборы национальной команды. На данный момент в активе Дзюбы 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество голов на счету Александра Кержакова. Оба футболиста являются рекордсменами по данному показателю.
Сегодня, 19-го марта, сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Гренады - стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Кержаков: досады из-за того, что Артем может побить рекорд, нет
Экс-игрок сборной России Александр Кержаков высказался о возможном рекорде Артема Дзюбы.
Фото: РФС