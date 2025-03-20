«Мне кажется, это решение было принято тренером. Я не знаю, но Джон — ключевая часть нашей команды. Мне кажется, что его капитанство — это в целом хороший вариант для команды. Все его уважают и также это идет на благо команды», — заявил Кайо «РБ Спорт».
Стоит отметить, что Эдуард Сперцян получил повреждение и выбыл на несколько недель в матче 19-го тура РПЛ. В его отсутствие капитанскую повязку передали Джону Кордобе, который ранее заявлял, что не стремится к этой роли.
Джон Кордоба является игроком футбольного клуба «Краснодар» с июля 2021 года. Он перешёл сюда из «Герты» за 20 миллионов евро. За это время он провёл 107 матчей, в которых забил 55 мячей и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего нападающего составляет 14 миллионов евро.
Кайо: капитанство Кордобы — хороший вариант для "Краснодара"
Защитник «Краснодара» Кайо высказался о роли Джона Кордобы в команде и прокомментировал его отношение к капитанской повязке.
Фото: ФК "Краснодар"