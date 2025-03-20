"Разница между Россией и Гренадой есть. Но ваша страна похожа на США в плане погоды и всего прочего. Могу отметить здания. Они в России просто прекрасные!" - цитирует Чарльза "СЭ".
Вчера, 19-го марта, национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Гренады на "ВТБ Арене" - встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Валерия Карпина. 25-го марта сборная России проведет домашний матч с Замбей, а в июне сыграет с Нигерией и проведет выездную встречу с Белоруссией.
На данный момент Россия располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Гренады располагается на 174-й строчке.
Защитник сборной Гренады Гренады: Россия похожа на США
Защитник сборной Гренады Брэди Чарльз сравнил Россию с США.
Фото: РФС