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Защитник сборной Гренады Гренады: Россия похожа на США

Защитник сборной Гренады Брэди Чарльз сравнил Россию с США.
Фото: РФС
"Разница между Россией и Гренадой есть. Но ваша страна похожа на США в плане погоды и всего прочего. Могу отметить здания. Они в России просто прекрасные!" - цитирует Чарльза "СЭ".

Вчера, 19-го марта, национальная команда России провела товарищеский матч со сборной Гренады на "ВТБ Арене" - встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Валерия Карпина. 25-го марта сборная России проведет домашний матч с Замбей, а в июне сыграет с Нигерией и проведет выездную встречу с Белоруссией.

На данный момент Россия располагается на 34-й строчке в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда Гренады располагается на 174-й строчке.

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