Семак - о поражении "Спартаку": играют команды со второго и третьего места, но называют матчем за чемпионство

"Можно ли назвать оставшиеся девять матчей девятью финалами? Я против таких фраз, немножко не соответствует действительности. Нагнетание какое-то, что был матч за чемпионство, при условии того, что был матч за первое место в турнирной таблице, а команды играют со второго и третьего. Но называют матчем за чемпионство. Исключительно нагнетание некой составляющей матчей принципиальных соперников. Не более того. Кто меньше будет терять очков, тот и победит", - поделился Семак.
Санкт-петербургский "Зенит" уступил московскому "Спартаку" в заключительном туре чемпионата России перед матчами сборных и опустился на третье место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 43 очка в 21 матче. Столько же очков у занимающего второе место "Спартака", который опережает подопечных Сергея Семака по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", у которого 46 набранных очков.
В 22-м туре РПЛ "Зенит" примет на своём поле "Рубин", "Спартак" сыграет на выезде с "Ахматом", а "Краснодар" - дома с "Факелом". Все три игры пройдут в воскресенье, 30 марта.
Источник: "Матч ТВ"