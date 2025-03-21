Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кипр
20:00
Сан-МариноНе начат
Румыния
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
22:45
ФинляндияНе начат
Андорра
22:45
ЛатвияНе начат
Англия
22:45
АлбанияНе начат
Польша
22:45
ЛитваНе начат

Семак - о поражении "Спартаку": играют команды со второго и третьего места, но называют матчем за чемпионство

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на поражение своей команды в принципиальном матче со "Спартаком" (2:1) в 21-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Можно ли назвать оставшиеся девять матчей девятью финалами? Я против таких фраз, немножко не соответствует действительности. Нагнетание какое-то, что был матч за чемпионство, при условии того, что был матч за первое место в турнирной таблице, а команды играют со второго и третьего. Но называют матчем за чемпионство. Исключительно нагнетание некой составляющей матчей принципиальных соперников. Не более того. Кто меньше будет терять очков, тот и победит", - поделился Семак.

Санкт-петербургский "Зенит" уступил московскому "Спартаку" в заключительном туре чемпионата России перед матчами сборных и опустился на третье место в турнирной таблице. В активе сине-бело-голубых 43 очка в 21 матче. Столько же очков у занимающего второе место "Спартака", который опережает подопечных Сергея Семака по дополнительным показателям. Возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", у которого 46 набранных очков.

В 22-м туре РПЛ "Зенит" примет на своём поле "Рубин", "Спартак" сыграет на выезде с "Ахматом", а "Краснодар" - дома с "Факелом". Все три игры пройдут в воскресенье, 30 марта.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится