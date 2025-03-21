"На тот момент я был капитаном в дубле, стабильно забивал. Я заслужил сполна свой шанс попасть в главную команду. Подчеркну — попасть, а не закрепиться. Тогда Викторович считал, что я не подхожу. Не знаю о причинах и не интересовался у него — мне это было не особо интересно. Просто знал, что я ему не нравлюсь", - приводит слова Жамалетдинова "Чемпионат".
Тимур Жамалетдинов, будучи воспитанником московского "Локомотива", в 17 лет перед начало сезона-2014/15 перебрался в дубль ЦСКА. Однако форвард впервые вышел на поле в официальном матче в составе "армейского" клуба 9 апреля 2017 года - это была выездная игра 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 против "Краснодара".
На тот момент главным тренером ЦСКА был Виктор Гончаренко, который 12 декабря 2016 года сменил на этом посту Леонида Слуцкого. Всего в составе ЦСКА Жамалетдинов в 2017-2018 гг. принял участие в 41 официальном матче, забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу.
Жамалетдинов: я заслужил шанс попасть в основную команду ЦСКА, но не нравился Слуцкому
Бывший нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов высказался об отношении к себе бывшего наставника "армейцев" Леонида Слуцкого.
Фото: ПФК ЦСКА