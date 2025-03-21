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Грушевский: обидно, что Вендел повелся на безобразное поведение болельщиков "Факела"

Юморист Михаил Грушевский высказался о скандальном эпизоде, который произошел с полузащитником "Зенита" Венделом в матче 20-го тура РПЛ против "Факела".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"
"История в Воронеже не красит наш футбол. "Зенит", казалось, пытался использовать различные методы в качестве адвокатской защиты, чтобы у Вендела появилась возможность сыграть против "Спартака". Болельщики "Факела" же безобразно себя вели. Как болельщики "Факела" только вспомнили про такой примитивный прием? По-футбольному обидно, что Вендел повелся на это и показал этот свой микро-фак", - приводит слова Грушевского "РБ Спорт".

Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел во втором тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Факелом" был удален за неприличный жест в адрес болельщиков воронежской команды. Позднее представители сине-бело-голубых утверждали, что с трибун стадиона в Воронеже доносились расистские оскорбления в адрес игрока, что было подтверждено на заседании КДК РФС.

Тем не менее, Вендел был дисквалифицирован на следующий матч "Зенита" против "Спартака" (в итоге петербуржцы потерпели поражение со счётом 1:2), а "Факел" был наказан проведением одного домашнего матча без зрителей и штрафом в 1 миллион рублей.

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