"История в Воронеже не красит наш футбол. "Зенит", казалось, пытался использовать различные методы в качестве адвокатской защиты, чтобы у Вендела появилась возможность сыграть против "Спартака". Болельщики "Факела" же безобразно себя вели. Как болельщики "Факела" только вспомнили про такой примитивный прием? По-футбольному обидно, что Вендел повелся на это и показал этот свой микро-фак", - приводит слова Грушевского "РБ Спорт".
Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел во втором тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Факелом" был удален за неприличный жест в адрес болельщиков воронежской команды. Позднее представители сине-бело-голубых утверждали, что с трибун стадиона в Воронеже доносились расистские оскорбления в адрес игрока, что было подтверждено на заседании КДК РФС.
Тем не менее, Вендел был дисквалифицирован на следующий матч "Зенита" против "Спартака" (в итоге петербуржцы потерпели поражение со счётом 1:2), а "Факел" был наказан проведением одного домашнего матча без зрителей и штрафом в 1 миллион рублей.
Грушевский: обидно, что Вендел повелся на безобразное поведение болельщиков "Факела"
Юморист Михаил Грушевский высказался о скандальном эпизоде, который произошел с полузащитником "Зенита" Венделом в матче 20-го тура РПЛ против "Факела".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"