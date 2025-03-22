"Зенит" административно проигрывает. Я слышал, что судьям перед каждым туром говорят: "Вы только не вздумайте ошибиться против "Спартака". То же самое было в чемпионский сезон-2016/17. История повторяется. Слышу об этом от трёх разных людей. У нас опять получается элитная неприкосновенная команда", — приводит слова Червиченко "Чемпионат" со ссылкой на Boosty-аккаунт журналиста Сергея Егорова.
После 21-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (46 очков). На второй строчке располагается московский "Спартак" (43 очка). По дополнительным показателям красно-белым уступает петербургский "Зенит" (43 очка).
В крайний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17. Последние шесть сезонов подряд первое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимал "Зенит".
В 22-м туре РПЛ тройка лидеров проведёт свои матчи в один день - 30 марта: "Краснодар" дома сыграет против "Факела", "Спартак" на выезде встретится с "Ахматом", а "Зенит" на своем поле примет "Рубин".
Червиченко заявил, что арбитры помогают "Спартаку" в нынешнем сезоне РПЛ
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что судьи помогают московскому клубу в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"