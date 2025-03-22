"Если честно, меня это никак не мотивирует. Просто выхожу на поле, чтобы показать, что я лучший. Это и есть мотивация. Может, когда зайдут и скажут, что за победу дадут какие-то огромные деньги, то это может как-то потенциально замотивировать", - цитирует Дмитриева "РБ Спорт".
После 21-го сыгранного тура самарские "Крылья Советов" располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги самарцы примут на своем поле московский "Локомотив".
Игорь Дмитриев перешел в московский "Спартак" из екатеринбургского "Урала" в летнее трансферное окно, а затем отправился на правах аренды в "Крылья Советов". В этом сезоне полузащитник вышел на поле в 22-х встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи.
Игорь Дмитриев: премиальные меня никак не мотивируют
Полузащитник "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев высказался о премиальных выплатах.
Фото: ФК "Крылья Советов"