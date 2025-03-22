"Конечно, я хочу играть больше, но я уважаю решение тренера. На каждой тренировке я выкладываюсь на все сто процентов, жду своего шанса. Но, повторюсь, я уважаю решение тренера", - приводит слова Олусегуна "РБ Спорт".
Олакунле Олусегун является игроком футбольного клуба "Краснодар" с июля 2022 года. В текущем сезоне нигерийский вингер в общей сложности принял участие в 21 официальном матче (в среднем, 49 мин. за игру), в котором забил 1 гол и получил 2 жёлтые карточки.
Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
Вингер "Краснодара" Олусегун: хочу играть больше, но уважаю решение Мусаева
Нигерийский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Олакунле Олусегун высказался о недостатке игрового времени в текущем сезоне Российской Прмьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"