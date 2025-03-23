По информации Евро-Футбол, 26-летний хорват рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами России.
Бистрович играет за ЦСКА с 2018 года. Он перешёл в армейский клуб из хорватского «Славена» за 500 тысяч евро. Всего за ЦСКА он провёл 115 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. В 2018 году он стал обладателем Суперкубка вместе с командой.
Контракт Бистровича с московским клубом действует до конца текущего сезона. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро. В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 12 матчей, но результативными действиями не отметился.
Бистрович может продолжить карьеру в Турции или на Балканах
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович привлек внимание клубов из Турции и Балканского региона.
Фото: ФК ЦСКА