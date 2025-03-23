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Чистяков: не писал Артему после рекорда в сборной, но поздравил, когда он побил рекорд по голам в РПЛ

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о рекордах нападающего Артема Дзюбы.
Фото: РФС
"После рекорда в сборной Артёму не писал, но поздравил его, когда он побил рекорд по голам в чемпионате. Артём — большой молодец, что достигает таких рекордов. Я лично очень рад за Дзюбу", - цитирует Чистякова Metaratings.

Нападающий Артем Дзюба отметился забитым мячом за сборную России в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, записав на свой счет 234-й забитый мяч.

На данный момент Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон", контракт 36-летнего форварда с тольяттинцами рассчитан до конца этого сезона.

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