"После рекорда в сборной Артёму не писал, но поздравил его, когда он побил рекорд по голам в чемпионате. Артём — большой молодец, что достигает таких рекордов. Я лично очень рад за Дзюбу", - цитирует Чистякова Metaratings.
Нападающий Артем Дзюба отметился забитым мячом за сборную России в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, записав на свой счет 234-й забитый мяч.
На данный момент Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон", контракт 36-летнего форварда с тольяттинцами рассчитан до конца этого сезона.
Чистяков: не писал Артему после рекорда в сборной, но поздравил, когда он побил рекорд по голам в РПЛ
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о рекордах нападающего Артема Дзюбы.
Фото: РФС