Центральный защитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной Сербии Страхинья Эракович может покинуть Россию летом. Как сообщает "Евро-футбол", в услугах футболиста заинтересован ряд европейских клубов. Трансферная стоимость серба, по оценке портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
Эракович перебрался в "Зенит" из сербской "Црвены Звезды" летом 2023 года. Сумма трансфера составила тогда 8 миллионов евро. В текущем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за "Зенит" во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Источник: клубы из Европы проявляют интерес к защитнику "Зенита" Эраковичу
Центральный защитник "Зенита" Страхинья Эракович привлек внимание европейских клубов.
Фото: официальный сайт "Зенита"