- Вообще, лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал.
Контрольная встреча между сборными России и Гренады прошла в рамках мартовских сборов в четверг, 20 марта, и завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина со счетом 5:0. Форвард "Зенита" Максим Глушенков вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте игры.
Завтра, 25 марта, россияне проведут товарищеский матч против сборной Замбии. Игра на стадионе "Динамо" в Москве начнется в 20:00 по столичному времени.
Источник: "Матч ТВ"
Глушенков - о матче с Гренадой: впервые после зимнего перерыва получил кайф от футбола
Нападающий сборной России Максим Глушенков прокомментировал товарищеский матч против Гренады (5:0).
Фото: сборная России