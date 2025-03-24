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Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев может пропустить остаток сезона

Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, 26-летний вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев может пропустить остаток текущего сезона. Сообщается, что голкипер вернется к тренировкам в общей группе в начале мая, однако в клубе не хотят рисковать здоровьем игрока без особой необходимости.

Напомним, Ломаев перенес операцию и продолжает восстановление после травмы плеча, которую он получил, отражая пенальти в матче 16-го тура РПЛ с "Ахматом" (2:1).

В этом сезоне футболист провел в составе "Крыльев Советов" 14 матчей, дважды отыграл на ноль и пропустил 23 мяча.

Источник: "СЭ"

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