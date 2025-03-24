"Мы вызвали этих игроков, но они не смогли приехать из-за организационных проблем, а не по каким-то другим причинам. Что-то пошло не так с визами", - цитирует Гранта "Матч ТВ".
Контрольный поединок между сборными России и Замбии состоится во вторник, 25 марта. Матч пройдет в Москве на стадионе "Динамо" и начнется в 20:00 по столичному времени.
Напомним, ранее сообщалось о том, что форвард английского "Лестера" Патсон Дака и нападающий итальянского "Лечче" Ламек Банда не примут участия в игре.
Главный тренер сборной Замбии рассказал, почему игроки из "Лестера" и "Лечче" не прилетели в Россию
Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант объяснил отсутствие в команде ряда игроков.
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