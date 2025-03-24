"Не нужно быть умным, просто возьмите российских защитников, которые постоянно играют в первой шестерке. Чернов играет постоянно? Дивеев, и всё, Осипенко не из первой шестерки. Проблема есть, но что делать с этим, не знаю. Прийти и сказать Семаку: "Ставь русских в состав". Он поставит, проиграет две игры и скажет: "Вы что, идиоты?", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Сборная России по футболу с 17 по 25 марта проводит очередной учебно-тренировочный сбор. Для участия в нём был приглашён 31 футболист, в том числе центральные защитники: Максим Осипенко из футбольного клуба "Ростов", Турпал-Али Ибишев из грозненского "Ахмата", Игорь Дивеев из московского ЦСКА, Александр Солдатенков из самарских "Крыльев Советов", Руслан Литвинов из московского "Спартака".
Свой следующий товарищеский матч национальная команда проведёт во вторник, 25 марта - ее соперником станет сборная Замбии. Начало встречи, которая состоится на столичном стадионе "ВТБ Арена", запланировано на 20:00 по московскому времени.
Карпин рассказал, что будет, если заставить Семака ставить в состав "Зенита" русских защитников
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о проблемности позиции центрального защитника в национальной команде.
Фото: ФК "Зенит"