«Слежу ли за Селиховым в «Урале»? На мой взгляд, он способен перезапустить карьеру. Очень к нему тепло отношусь. Я знал, что он уходит из «Спартака». Он хочет играть, это нормально», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».
Александр Селихов играл за «Спартак» с 2017 по 2025 год. За это время он провёл 102 матча, в которых 30 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
В феврале 2025 года стало известно, что Селихов переходит в «Урал» на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего вратаря составляет 1,2 миллиона евро. За новый клуб он уже успел провести 4 матча в Первой лиге ФНЛ.
Тренер вратарей сборной России Кафанов: Селихов может возродить свою карьеру
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказал положительное мнение о голкипере Александре Селихове, который недавно перешел в «Урал».
Фото: ФК "Сочи"