"Понимали, что Замбия — сильная команда, у всех африканцев слабая защита, которую можно вскрывать по флангам и через центр. В атаке они могут играть в дриблинг. Хорошо что выиграли и сыграли на ноль", - приводит слова Дивеева "Матч ТВ".
Сборные России и Замбии 25 марта на московском стадионе "ВТБ Арена" провели товарищеский матч, который завершился победой россиян со счётом 5:0. В составе победителей голы забили Максим Глушенков (8, 53, 58 мин.), Илья Вахания (44 мин.), Алексей Батраков (73 мин.).
Данная победа стала для сборной России восьмой подряд. Напомним, что с февраля 2022 года действует отстранение российских футбольных команд от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
Игорь Дивеев: понимали, что Замбия — сильная команда
Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал победу национальной команды над сборной Замбии со счётом 5:0.
Фото: РФС