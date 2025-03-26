«Во-первых, он сыграл только 60 минут с Гренадой. Он давно не тренировался с нами, и мне понравилось, как он играл в первом матче. Возможно, принимал некоторые неверные решения из-за того, что очень хотел отдать передачу Дзюбе, но понравилось его отношение. Иногда ему это ставят в минус, а вот в сборной всё обернулось в плюс. С точки зрения желания он провёл хороший матч с Гренадой, и сегодня он это подтвердил. Плюс, Садулаев и Бакаев в эти дни не могут правильно питаться, поэтому мы решили не давать им лишнюю нагрузку, чтобы избежать травм», — цитирует Карпина РФС.
Максим Глушенков дебютировал в составе сборной России в 2022 году, выйдя на поле в матче против Кыргызстана. В следующие два года он не попадал в заявку на игры национальной команды, однако в 2025 году был вызван и принял участие в двух матчах: против Гренады и Замбии. В поединке с Замбией он отличился хет-триком, забив свои первые голы за сборную.
В текущем сезоне Максим выступает за «Зенит», в который перешёл летом 2024 года. За это время он провёл 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на год. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего полузащитника составляет 15 миллионов евро.
Карпин сообщил, почему Глушенков заслужил место в составе на оба матча сборной
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин рассказал, почему Максим Глушенков принял участие сразу в двух товарищеских матчах сборной России против Гренады и Замбии.
Фото: РФС