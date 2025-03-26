"Слишком много негатива идет от журналистов на Максима. Второй день вижу, что пишут всякий бред. Вы видели слова Карпина? Я согласен с Валерием Георгиевичем. Все, что пишут про Максима — бред. Никаких конфликтов у Глушенкова и Семака нет, это вымысел. И то, что Максим плохо тренируется, тоже неправда", - цитирует Глушенкова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что Максим Глушенков недоволен работой главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака. Сообщалось, что нападающий самовольно покинул одну из тренировок команды из-за того, что ему было холодно. В петербургском клубе опровергли данную информацию.
В текущем сезоне Максим Глушенков провел во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Отец Глушенкова: все, что пишут про Максима — бред
Александр Глушенков, отец нападающего "Зенита" Максим Глушенков, высказался об информации по поводу его сына в СМИ.
Фото: ФК "Зенит"